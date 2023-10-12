NASA, göktaşından topladığı örneklerin fotoğraflarını yayınladı NASA, 4,5 milyar yaşındaki Bennu asteroidinden Dünya'ya getirilen örnekler hakkında ilk görüntüleri paylaştı.

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NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

NASA ekipleri, 21 Ekim 2020 tarihinde OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği göktaşı örneklerinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Güneş sistemimizin oluşumu hakkında bilgi sağlama potansiyeline de sahip örnekler, 17 gündür ABD’nin Texas eyaletindeki Jahnson Space Center’da inceleniyordu.

Toplanan örnekler, araştırmalara yardımcı olacak

NASA, iki haftalık süreçte taramalı elektron mikroskobu, kimyasal element analizi, X-ışını kırınımı ve kızılötesi ölçümler gibi yöntemler kullanarak örnekleri inceledi.

Uzaydan toplanan ve NASA tarafından Dünya'ya getirilen 4,5 milyar yıllık asteroit Bennu örneğine ilişkin ilk çalışmalar, yüksek karbon içeriği ve suyun kanıtlarını gösteriyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

OSIRIS-REx örneği, şimdiye kadar Dünya'ya gönderilen en büyük karbon açısından zengin asteroit örneğidir ve bilim insanlarının kendi gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini gelecek nesiller için araştırmasına yardımcı olacaktır.



NASA'da yaptığımız neredeyse her şey, kim olduğumuz ve nereden geldiğimizle ilgili soruları yanıtlamayı amaçlıyor. OSIRIS-REx gibi NASA misyonları, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı geliştirecek ve bize ötesinde ne olduğuna dair bir fikir verecektir.

Göktaşındaki kayalar ve tozun içinde saklanan sırlar, önümüzdeki on yıllar boyunca incelenecek ve güneş sistemimizin nasıl oluştuğu, yaşamın öncül malzemelerinin Dünya'ya nasıl gelmiş olabileceği ve göktaşı çarpmasının önlenmesi için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği hakkında bilgiler sunacak.

Önümüzdeki iki yıl boyunca misyonun bilim ekibi, örnekleri karakterize etmeye ve misyonun bilim hedeflerine ulaşmak için gereken analizleri yürütmeye devam edecek.

NASA, gelecek nesil bilim insanları da dahil olmak üzere dünya çapındaki bilim insanlarının daha fazla araştırması için numunenin en az yüzde 70'ini Johnson merkezinde saklayacak.

OSIRIS-REx'in bilim programının bir parçası olarak, dünya çapında 200'den fazla bilim insanından oluşan bir grup, birçok ABD kurumundan araştırmacılar, NASA ortakları JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı), CSA (Kanada Uzay Ajansı) dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, göktaşındaki tozu inceleyecek.