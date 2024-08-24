NASA'nın astronotları uzayda mahsur kaldı: Gelecek yıl dönecekler NASA, 6 Haziran’da ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ve orada mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin Şubat ayında dünyaya dönmesine karar verdi.

İHA

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing’in Starliner mekiği ile 6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotların Dünya'ya dönüş tarihi netleşti.

NASA, UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLARIN ŞUBAT 2025'TE DÖNMESİNİ PLANLIYOR

NASA Başkanı Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında, uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile birlikte Şubat ayında döneceklerini belirtti.

Astronotların kendilerini uzay istasyonuna taşıyan Starliner mekiği ile geri dönmeleri için “çok fazla belirsizlik” olduğunu ve mekiğin küçük sızıntılar yapması ve bazı iticilerinin arızalanması nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Nelson, Starliner’ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verildiğini bildirdi.

Uzay uçuşlarının en güvenli ve en rutin hallerinde bile riskli olduğunu vurgulayan Nelson, “Butch ve Suni'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma ve Boeing Starliner'ı mürettebatsız olarak dünyaya getirme kararı güvenliğe olan bağlılığın bir sonucudur” dedi.

GÖREVİN YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu.

Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı.

Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)