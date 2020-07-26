NASA, Mars aracını fırlatmaya bir adım daha yaklaştı

NASA, Mars aracını fırlatmaya bir adım daha yaklaştı

NASA, Perseverance isimli Mars aracına nükleer güç kaynağını yerleştirerek fırlatmadan önce son adımlardan birini daha attı.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, fırlatılmaya bir adım daha yaklaştı.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

NÜKLEER GÜÇ KAYNAĞI TAKILDI

Geçtiğimiz günlerde, fırlatma aracı Atlas V roketine yerleştirilen Perseverance Mars aracı, nükleer güç kaynağına da kavuştu. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, çoklu-görev radyoizotop termoelektrik jeneratörü (MMRTG) başarıyla araca yerleştirildi.





Güç kaynağının şu an için sorunsuz çalıştığını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten NASA, jeneratörün araçtaki ekipmanları da başarıyla çalıştırdığını açıkladı.

Yakıt olarak plütonyum-238 kullanan MMRTG güç kaynağının, Mars aracına 14 yıl boyunca yetecek kadar güç sağlaması bekleniyor.

30 TEMMUZ'DA FIRLATILACAK

Perseverance Mars aracı, 30 Temmuz 2020'de ABD'deki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılacak.