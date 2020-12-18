NASA, Mars'a robot köpek göndermek istiyor

NASA, Boston Dynamics'in geliştirdiği robot köpek Spot'u, Mars görevlerinde kullanmak için çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda NASA ve SpaceX, önce Ay'a ardından da Mars'a gidebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Peki Mars'ın zorlu arazi ile nasıl mücadele edilecek?

NASA, kızıl gezegenin engebeli arazisinde ve yer altı mağaralarında otonom olarak gezinmek üzere tasarlanmış robot köpeklerden faydalanacak.

Söz konusu Mars köpekleri; Opportunity, Curiosity ve Perseverance araçları ile aynı şekilde çalışacak, ancak çok daha fazlasını yapabilecek.

BİRÇOK FAYDA SAĞLAYACAK

Bilim insanları, bu yeni dört ayaklı robotların daha çevik olacağını ve önüne engel çıktığında onları bilgilendiren sensörlerle donatılacağını, belirli yolları seçebileceğini, yer altı tünelleri ve mağaralarının sanal haritalarını oluşturabileceğini söylüyor.

Ayrıca robot köpekler, düşünce yeniden ayağa kalkmak gibi Mars yüzeyindeki araçların yapamadığı şeyleri yapabilecek.

NASA, söz konusu proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Hyundai tarafından satılan alınan Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeğini kullanacak.

TEST EDİLİYOR

Şu anda robot köpek Spot, Mars yüzeyine benzeyen zorlu parkurlarda test ediliyor ve tünellerden geçmeyi, merdivenlerden ve rampalardan çıkmayı öğreniyor.

Geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanmıştı.

Daha sonra ise Singapur'da karşımıza çıkan Spot, parklarda sosyal mesafe kuralını denetlerken görüntülenmişti. Son olarak ise New York polisi, Spot'u işe almak için testler başlatmıştı.

Görünüşe göre köpekler, Dünya'da olduğu gibi uzayda da insanın en iyi dostu olacak. Robot olsalar bile...

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