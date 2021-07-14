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    NASA, Mars'ın doğal uydusu Phobos'u paylaştı

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, şekli patatese benzeyen uydunun görüntüsüne yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:36
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    NASA, Mars'ın doğal uydusu Phobos'u paylaştı

    Phobos, Mars'ın iki doğal uydusundan biri olarak biliniyor.

    Deimos'tan daha büyük olan Phobos'un şekli, kimilerine göre patatese benziyor.

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesaplarından Phobos'un bir görüntüsüne yer verdi.

    "SEN PATATES, BİZ MARS'IN UYDUSU DİYORUZ"

    Paylaşım, "Sen patates diyorsun, biz Mars'ın uydusu diyoruz." başlığıyla yapıldı.

    Fotoğraf, 2005 yılında Mars'ın yörüngesinde keşif yapmak için tasarlanan uzay sondası Mars Yörünge Kaşifi'nde (MRO) bulunan ve kısaltması HiRISE olan yüksek çözünürlüklü kamera tarafından çekildi.

    NASA, Mars ın doğal uydusu Phobos u paylaştı #1

    6 BİN 800 KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇEKİLDİ

    Kızıl Gezegen'in yüzeyinden 6 bin 800 kilometre uzaklıktan kaydedilen görüntü, Stickney kraterini gösteriyor.

    Phobos'taki en büyük krater, uydunun yüzeyinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Kraterin ismi, Phobos'u keşfeden Amerikalı astronom Asaph Hall'un eşi Chloe Angeline Stickney Hall'un adından geliyor.

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