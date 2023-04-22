NASA, Mars'taki iskelet benzeri cismin sırrını açıkladı NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim tespit etmişti. NASA'dan gizemli cisim hakkında açıklama geldi.

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NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor

iNASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim tespit etmişti.

Araba boyutundaki robot tarafından çekilen görüntüler, 154 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında uzanan bir kayadan çivi gibi çıkıntı yapan yapıları gösteriyor.

NASA'dan açıklama geldi

Konu hakkında yer verilen açıklamada NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Andrew Good, şu ifadeleri kullandı:

Garip şekilli kayaların kökeni, genellikle sıvı suyun kayadaki çatlaklardan sızıp mineralleri beraberinde getirdiği antik geçmişe dayanıyor. Bu mineraller etraflarındaki kayalardan daha sertti, bu nedenle rüzgar mineraller dışında her şeyi aşındırdı.

Bazı uzmanlar, yapıyı bir balık kılçığı ya da köknar ağacının dalına benzeterek, bunun Dünya'da “doğal bir kaya oluşumu olarak ortaya çıkmasının zor olacağını” söylüyor.

Gale Kraterinin, 3,5 ile 3,8 milyar yıl arasında bir yaşa sahip kurumuş bir göl olduğu düşünülüyor.

Astrobiyolog Nathalie A. Cabrol, Twitter'da fotoğrafı paylaşarak, “20 yıllık Mars araştırmalarımda, şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf kaya.” yorumunu yaptı.