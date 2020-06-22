NASA, uzaylıları araştıracak bir projeye destek oldu

NASA, uzaylıları araştıracak bir projeye destek oldu

NASA, evrenin başka yerlerindeki Dünya dışı yaşama dair yeni ve önemli bir araştırmaya fon aktarıyor.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor. Şimdilerde ise uzaylı yaşamı araştıracak yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Harvard ve Rochester üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü proje, teknolojik imza (technosignature) olarak bilinen yaşam belirtileri için gökyüzünü tarayacak.

NASA'DAN PROJEYE DESTEK

NASA, uzaylı yaşamı arayacak yeni projeye destek olacak. Yeni araştırma, NASA'nın evrenin başka yerlerinde zeki yaşam formlarını aramak için son 30 yılda fon sağladığı ilk örnek olacak.

Araştırmacılar, evrenin başka yerlerindeki yaşam formlarının çok farklı görünebileceğini ama Dünya'daki yaşama benzer imzalar üzerinden saptanabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle bilim insanları; başka yerlerdeki dünya dışı uygarlıkların, bizim halihazırda kullandığımız türden teknolojiyi kullandığına veya teorik olarak gelecekte kullanabileceğine yönelik işaretleri saptayabilmeyi umuyor.

Gök bilimciler, insanlık yakın geçmişte evrenin diğer noktalarında dünyalar bulmaya ve bunların başka yerlerdeki yaşama ev sahipliği yapıp yapmayacağını anlamaya yönelik büyük adımlar attığı için bu çalışmanın geçmiştekilerden daha başarılı olabileceğine inanıyor.

ANA ODAK GÜNEŞ PANELLERİ VE UZAY ÇÖPLERİ

Araştırmacılar, öncelikle iki ana unsuru taramaya başlayacak: Güneş panelleri ve kirletici maddeler.

Her ikisi de insanlığın Dünya'yı değiştirme biçiminin temsil ediyor. Bu nedenle Dünya dışı herhangi bir uygarlık da bunların aynısını yapabilir.

Örneğin teknolojilerine güç sağlamanın yeni yollarını arayan diğer uygarlıkların da kendi güneşlerinin enerjisinden yararlanmak isteyebilir.

Eğer bu, güneş panelleri biçiminde yapılmışsa, evrenden iletilen yansımalar tespit edilebilir.

Aynı şekilde Dünya dışı bir uygarlığın altyapı inşa ederken yaydığı kimyasallar da taramalarla ortaya çıkabilir.

Doğal yollarla üretilme olasılığı düşük kimyasallara bakarak, bu kimyasalların evrenin hangi tarafından geldiği de ortaya çıkarılabilir.

