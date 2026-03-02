NASA'nın Ay planlarında değişiklik var: Yolculuk süresi kısalacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis programında tarihi değişikliklere gidiyor.

Çin'in uzay yarışındaki hızlı yükselişine karşı "Daha hızlı hareket etmeli ve gecikmeleri ortadan kaldırmalıyız" diyen NASA Başkanı Jared Isaacman, mevcut sistemin yavaşlığını eleştirerek programın Apollo dönemi felsefesine geri döneceğinin sinyallerini verdi.

Yeni planlamaya göre, milyarlarca dolarlık bütçeye sahip Keşif Üst Kademesi (Exploration Upper Stage) ve Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Blok IB yükseltmesi tamamen iptal edilecek.

Artemis II ve Artemis III görevlerinde mevcut üst kademe kullanılacakken, Artemis IV ve sonrasındaki görevlerde ise "standartlaştırılmış" bir üst kademe sistemine geçilecek.

ARTEMİS III AY'A İNİŞ YAPMAYACAK

Programdaki en dikkat çekici değişiklik ise Artemis III görevinin rotasında yaşandı. Daha önce Ay'a inmesi planlanan Artemis III, artık Ay yüzeyine iniş yapmayacak.

Bunun yerine Orion uzay aracı alçak Dünya yörüngesinde SpaceX'in Starship veya Blue Origin'in Blue Moon iniş araçlarıyla kenetlenme testleri gerçekleştirecek. Ay'a ilk insanlı iniş görevi ise Artemis IV'e devredildi.

HEDEF HER 10 AYDA BİR FIRLATMA

SLS roketinin hidrojen sızıntıları ve teknik sorunlar nedeniyle üç buçuk yılda bir fırlatılmasının "başarı için bir formül olmadığını" belirten yetkililer, roketin standartlaştırılarak her 10 ayda bir güvenle fırlatılmasını amaçlıyor.

NASA, ticari Ay iniş araçlarının geliştirilmesini hızlandırmak için SpaceX ve Blue Origin ile çalışmalarını yoğunlaştıracak.