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    NASA'nın CAPSTONE uydusu Ay'a ulaştı

    NASA'nın uzaya fırlattığı minik aracı CAPSTONE, başarılı bir şekilde Ay yörüngesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:43
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    NASA'nın CAPSTONE uydusu Ay'a ulaştı

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu proje için artık son hazırlıklar yapılıyor.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    NASA'nın Artemis Projesi'nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE, geçtiğimiz haftalarda fırlatılmıştı.

    CAPSTONE, Ay'a ulaştı

    NASA, CAPSTONE uydusunun Ay'ın etrafında doğrusala yakın bir yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

    nasa uzay

    En az altı aylık görev için tasarlanan minik uzay aracı, daha önce uçmadığı Ay'da bazı araştırmalar yapacak.

    CAPSTONE ayrıca, 2009'dan beri Ay'ın etrafında dönen NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracıyla birlikte çalışacak.

    "CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.


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