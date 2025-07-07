NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta sürpriz bir keşifte bulundu

NASA'nın Mars'taki emektar gezgini Curiosity, Kızıl Gezegen'de yaptığı keşiflere bir yenisini ekleyerek bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Keşif aracı, Gediz Vallis Kanalı'nda tesadüfen bir kayayı çatlatmasıyla, gezegende ilk kez saf halde elementel kükürt kristallerini ortaya çıkardı.

ÇÖLDE BİR VAHA BULMAK GİBİ

Mars yüzeyinde daha önce sülfat formunda (su ile birleşmiş tuzlar) kükürt bulunmuş olsa da saf halde elementel kükürt'ün keşfedilmesi bir ilk olma özelliği taşıyor.

NASA proje bilimcisi Ashwin Vasavada, bu keşfi "çölde bir vaha bulmaya" benzeterek, bölgede bol miktarda saf kükürt olabileceğine işaret etti.

Kükürt, Dünya'daki tüm yaşam için temel bir element olduğundan bu keşif, gezegenin jeolojik geçmişi hakkında yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Bilim insanlarının bir sonraki adımı, bu saf kükürtün Mars'ta nasıl oluştuğunu anlamak ve gezegenin evrimini daha detaylı modellemek olacak.