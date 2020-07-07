NASA'nın Curiosity Mars aracı yeni yolculuğuna başlıyor

NASA'nın Mars'ta bulunan aracı Curiosity, gezegenin yüzeyinde 1.6 kilometrelik yeni bir yolculuğa çıkacak.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

MARS'TA YENİ YOLCULUĞA BAŞLIYOR

NASA, Curiosity aracının "yaz yolculuğu" diye adlandırılan yeni bir göreve başlayacağını açıkladı. Görev boyunca Mars yüzeyinde 1.6 kilometrelik yol gidecek araç, zorlu yollardan geçecek.

Curiosity; birkaç ay sürecek uzun yolculuğun ardından, yaklaşık 5 kilometre yükseklikte bulunan Mount Sharp'ın başka bir bölümüne gidecek.

Araç, varış noktasına ulaşabilmek için zorlu bir kum bölgesinden de geçmek zorunda kalacak. Bu da aracın yüzeyde takılma riskini artıracak.

ARAÇ KONTROL ALTINDA OLACAK

NASA, Curiosity'nin ileriye giden en güvenli yolu bulmak için kendi otomatik sürüş özelliğini kullanacağını açıkladı. Ancak ters giden bir durum olursa; NASA'nın koronavirüs nedeniyle evden çalışan ekibi, araca uzaktan müdahale edecek.

Eğer her şey yolunda giderse Curiosity, önümüzdeki aylarda Mount Sharp daığının başka bir kesimini araştırmaya başlayacak.