NASA'nın göktaşına gönderdiği araç Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı

Bennu isimli göktaşından örnek toplayan NASA'nın Osiris-Rex aracı, 2 yıl sürecek dönüş yolculuğu için motorlarını başarılı şekilde ateşledi.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

NASA ekipleri, 21 Ekim 2020 tarihinde OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

DÜNYA'YA DÖNÜYOR

Osiris-Rex, yaklaşık 286 milyon kilometre uzaklıktaki göktaşından Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. NASA, aracın 2 yıl sürecek dönüş yolculuğu için motorlarını başarılı şekilde ateşlediğini duyurdu.

2,3 MİLYAR KM YOL KATEDECEK

Uzay aracının 2 yıl sürecek dönüş yolculuğunda Dünya'ya ulaşması için Güneş'in etrafında 2 tur atması, 286 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen takip ettiği dairesel yörünge gereği 2,3 milyar kilometre yol katetmesi gerektiği kaydedildi.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına inecek. Ancak bilim insanları, bu süreyi öne çekmek için çalışmalarına devam ediyor.

Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.



