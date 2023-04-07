NASA'nın hava kirliliği kontrolü yapacak cihazı uzaya fırlatıldı SpaceX, NASA'nın Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak Troposferik Emisyon Kirliliği İzleme (TEMPO) cihazını başarıyla yörüngeye gönderdi.

AA & Ensonhaber

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlenmişti.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

NASA uzaydan ölçecek

SpaceX, NASA'nın Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak Troposferik Emisyon Kirliliği İzleme (TEMPO) cihazını başarıyla yörüngeye gönderdi.

TEMPO cihazı, roket üzerindeki "Intelsat 40e" iletişim uydusuna bağlı ekvator üzerinde sabit bir yörüngeye gönderildi. Cihaz yörüngeye tam olarak yerleştikten sonra Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak.

NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'ndeki TEMPO'nun proje yöneticisi Kevin Daugherty, "TEMPO, Porto Riko'dan Kanada'ya kadar Kuzey Amerika'nın tamamında gündüzleri saat başı hava kalitesini ölçecek." dedi.

Daugherty, "(TEMPO'nun) NASA'ya toplam maliyetinin yaklaşık 210 milyon dolar" olduğunu dile getirdi.

TEMPO'nun, alt troposferdeki ozon ve nitrojen dioksit dahil önemli hava kirleticilerinin seviyesi tespit emek için ultraviyole ve yakın kızılötesi ışık spektrumlarını ölçeceği belirtiliyor.