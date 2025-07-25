NASA'nın Mars aracı, başka bir gezegendeki en uzun yolculuk rekorunu kırdı

Mars'taki keşif görevine devam eden NASA'nın Perseverance aracı, Kızıl Gezegen'de önemli bir rekora imza attı.

Gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sayesinde gezgin, 19 Haziran'da tek seferde 411 metre yol alarak başka bir gezegendeki en uzun yolculuk rekorunu kırdı.

REKOR SÜRÜŞÜN ARKASINDAKİ BİLİMSEL GÖREV

Bu uzun yolculuğun arkasında önemli bir bilimsel hedef yatıyor: Mars'ın geçmişindeki suya ve organik maddelere dair ipuçları taşıyabilecek kil içeren kayalar bulmak.

Daha önce bulunan örneklerin çok kırılgan olması nedeniyle NASA ekibi, aracı daha sağlam bir numune almak için önceden belirlenmiş güçlü bir bölgeye geri götürme kararı aldı.

OTONOM SÜRÜŞ FARKI

Perseverance'ın bu tür rekorlar kırabilmesinin nedeni, tekerlekleri dönerken bile görüntüleri işleyip analiz edebilen otonom sürüş yazılımı.

Bu teknoloji, durup düşünmek zorunda olan Curiosity ve Opportunity gibi eski nesil araçlara kıyasla çok daha hızlı ilerlemesini sağlayarak Mars'taki bilimsel keşiflerin hızını artırıyor.