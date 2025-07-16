Nesli tükenmiş 3.6 metre boyundaki kuş yakında aramızda dolaşabilir

Nesli tükenmiş hayvanları geri getirme çalışmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, şimdi de Yeni Zelanda'da yaşamış olan dev Moa kuşunu yeniden canlandırmak için iddialı bir proje başlattı.

Yaklaşık 600 yıl önce insanlar tarafından avlanarak nesli tüketilen bu uçamayan dev kuş, 3,6 metreye varan boyu ve 230 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyordu.

ANTİK DNA VE GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Colossal Biosciences, Moa'ları geri getirmek için antik DNA'yı, klonlama ve gen düzenleme gibi en son biyoteknolojileri bir arada kullanmayı planlıyor.

Şirket bu projede, Yeni Zelanda'nın yerli Maori halkının Ngai Tahu kabilesi tarafından kurulan Ngai Tahu Araştırma Merkezi ile birlikte çalışıyor.

HEM EKOSİSTEM HEM DE KÜLTÜR İÇİN ÖNEMLİ

Bir zamanlar temel bir tür olan Moa'nın otlaması, yaşadığı ormanların şekillenmesine yardımcı oluyordu ve geri dönüşünün ekosistemi kısmen eski haline getirebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Maori kültüründe özel bir yere sahip olan Moa'nın yeniden canlandırılmasının, kaybolmuş kültürel anlatıları da geri getirebileceği vurgulanıyor.