Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, dünya çapında 10 bine yakın çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi olan, ancak rakipleriyle rekabet edemeyip zor günler geçiren Nokia, yeniden yapılanmaya gidiyor.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, maliyeti düşürerek araştırmalara daha fazla yatırım yapmak için gelecek 2 yıl içinde 10 bine yakın çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

700 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma çalışmalarının 2023 yılına kadar toplam maliyeti yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon euro arasında olacak.

Halihazırda 5G teknolojisi çalışmalarını hızlandıran Nokia, aynı zamanda bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapmayı planlıyor.

Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.