Nokia, akıllı telefon satışlarında 15'inci sırada

HMD Global bünyesinde bulunan Nokia, akıllı telefon satışlarında 15. sıraya demir attı.

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, her ne kadar yeni modeller piyasaya sürse de satışlar beklentilerin çok altında kaldı.

Finlandiya merkezli şirketin, 2020'nin dördüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarındaki payı yalnızca yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Counterpoint araştırma şirketi, Nokia markasının gidişatıyla ilgili bazı önemli veriler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre HMD Global'in toplam telefon sevkiyatı 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 30 oranında arttı.





TUŞLU MODELLER DAHA ÇOK SATILIYOR

HMD Global son çeyrekte sadece 2.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapabildi. Ancak Nokia marka tuşlu telefonların sevkiyatı 12,7 milyon oldu.

Bu sonuçların ardından Nokia, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 16'lık pazar payıyla en büyük ikinci tuşlu telefon üreticisi oldu.

Şirket, akıllı telefon segmentinde ise yüzde 0.7'lik pazar payı ile 15'inci sırada yer aldı.

