Nokia'dan 60 saate kadar şarj ömrü sunan kablosuz kulaklık

Nokia, WHP-101 kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Yeni kulaklık, 60 saate varan kullanım ömrüyle şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor. Ayrıca şirket; tablet, televizyon ve kulaklık pazarında da boy göstermeye devam ediyor.

Son yıllarda kablosuz kulaklık pazarında rekabet artarken, Nokia da bu pazara yeni bir ürün sürme kararı aldı.

Nokia, WHP-101 kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Yeni kulaklık, 60 saate varan kullanım ömrüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nokia WHP-101 özellikeri

Nokia WHP-101, kablosuz kulaklık 40mm sürücüler ile gelişmiş ses kalitesi ve ekstra bass dengesi sunuyor. 188 gram ağırlığında olan kulaklık, konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Kulaklıklarda kullanılan malzeme kulaklara daha az baskı yapıyor ve uzun saatler boyunca kullanılabilemesi sağlanıyor.

Nokia WHP-101, bağlantı için Bluetooth 5.1 kullanıyor. Kulaklıklarda eller serbest arama için yerleşik bir mikrofon da bulunuyor.

32Ω (Ohm) dinamik empedansa ve 98dB hassasiyete sahip olan yeni Nokia kulaklığı, 20-20KHz frekans tepki aralığında çalışıyor.

HFP / HSP / AVRCP / A2DP ve diğer protokoller dahil olmak üzere hem Android hem de iOS platformlarını destekleyen Nokia WHP-101 modelinde, aynı zamanda Google Asistan desteği de var.

Kulaklıklarda, 2,5 saatte tamamen şarj edilebilen dahili 800 mAh pil bulunur. USB-C kablosu yardımıyla kolayca şarj edilebilen bu pil, kullanıcılara 60 saate varan kullanım ömrü sunuyor.

Satış fiyatı

Nokia WHP-101 kulaklık modeli, 22 dolar fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Kulaklığın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.