Nvidia CEO’sundan yazılımcıları korkutan açıklama: Kodlama öğrenmeyin NVIDIA'nın yapay zekâ ile rekor kâr artışı açıklamasının ardından, firmanın CEO'su Jensen Huang'ın açıklamaları dikkat çekti. Huang, kodlama öğrenmeye artık ihtiyaç olmadığını söyledi.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla arttı.

Bu hızlı yükseliş sayesinde Nvidia'nın piyasaya değeri, Amazon ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'i geride bıraktı.

Nvidia CEO'sundan açıklama: Kodlama öğrenmeyin

Şirketin CEO'su Jensen Huang, yapay zeka ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dubai'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Huang, artık çocukların yazılım ve kodlama öğrenmesine gerek olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Son 10-15 yılda, neredeyse herkes size çocuklarınızın bilgisayar bilimleri öğrenmesinin hayati önem taşıdığını söylemiştir. Onlara göre herkes programlama öğrenmeli.



Ancak günümüzde gerçek bunun tam tersi. Kimsenin programlama öğrenmesi gerekmeyecek. Dünyadaki herkes artık bir programcı. Bu yapay zekânın bir mucizesi.



Bu işi artık yapay zeka yapacak. Artık kodlamaya kafa yormanıza gerek yok.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte kodlama devrinin bittiğini iddia eden Nvidia CEO’su, bunun yerine daha faydalı işlere odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan, Nvidia CEO'sunun açıklamalarını eleştirenler de var. Robotların insanların yaptığı her şeyi yapamayacağının altını çizen bazı kişiler, kodlamanın daha uzun süre hayatımızda kalacağını savunuyor.

Google çalışanları kovup yapay zeka ile çalışmaya başlamıştı

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın söylediklerini günümüzde bazı teknoloji şirketleri yapmaya başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

Google, rekor kâr elde etmesine rağmen çalışanlarının işine sessizce son veriyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz ay satış, donanım ve mühendislik ekipleri genelinde yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardı.

Google, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 52 artışla 20,7 milyar dolar kâr elde ettiğini, ancak iş gücünün yüzde 4 oranında küçüldüğünü bildirdi.

Amazon, Microsoft, Discord ve eBay gibi diğer büyük yapay zeka yatırımcıları da son 12 ayda on binlerce işçiyi işten çıkardı.

Google'da mühendislik müdürü olan Kenneth Smith, yönetimin kendisini bir e-postayla gönderdiğini ve artık iş ilanlarında insanları kabul etmediğini söyledi.