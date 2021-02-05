Ocak 2021'de en çok indirilen uygulamalar açıklandı

Ocak 2021'de en çok indirilen uygulamalar açıklandı

Sensor Tower, her ay olduğu gibi geçtiğimiz ayın en çok indirilen mobil uygulamalarını açıkladı. Zirvede ise oldukça farklı isimler var.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

Geçtiğimiz ay ise WhatsApp'ın yeni gizlilik politikaları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kullanıcı, uygulamayı bırakarak farklı platformlara yöneldi. Bu da ocak ayında en çok indirilen uygulamalar listesini oldukça değiştirdi.

LİDER TELEGRAM OLDU

Analiz şirketi Sensor Tower, ocak ayının en çok indirilen uygulamalarını açıkladı. Google Play ve App Store toplam indirmelerine baktığımızda, Telegram listenin ilk sırasında yer aldı.

Genel indirmelere baktığımızda, Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un ikinci ve Signal'in üçüncü sıraya yükseldiğini görüyoruz. Son günlerin oldukça tartışılan uygulaması WhatsApp ise kendine beşinci sırada yer bulabildi.