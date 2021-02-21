Ocak ayının en çok indirilen mobil oyunları

Sensor Tower, geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok indirilen mobil oyunları paylaştı. İşte Ocak 2021'de Android ve iOS platformlarında en çok indirilen oyunlar...

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021'in ilk ayında en çok indirilen mobil oyunları açıkladı.

Sensor Tower'ın paylaştığı listeye göre geçtiğimiz ay boyunca App Store'da en çok indirilen mobil oyun Project Makeover olurken, Google Play'de en çok indirilen mobil oyun ise Join Clash 3D oldu. Her iki platformda toplamda en çok indirilen oyun ise yine Join Clash 3D olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR - OCAK 2021

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre Ocak 2021'de en çok indirilen mobil oyunlar şu şekilde:

Google Play Store + App Store:

Join Clash 3D

Among Us

DOP 2

Sushi Roll 3D

Project Makeover

Roof Rails

Phone Case DIY

Oh God

Hit Master 3D

Stacky Dash

Google Play Store:

Join Clash 3D

DOP 2

Phone Case DIY

Sushi Roll 3D

Among Us

Hit Master 3D

Roof Rails

Oh God

Candy Crush Saga

Red Imposter

App Store: