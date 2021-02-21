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- Ocak ayının en çok indirilen mobil oyunları
Ocak ayının en çok indirilen mobil oyunları
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 12:17
- Güncelleme : 21.02.2021 - 12:18
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.
IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.
Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021'in ilk ayında en çok indirilen mobil oyunları açıkladı.
Sensor Tower'ın paylaştığı listeye göre geçtiğimiz ay boyunca App Store'da en çok indirilen mobil oyun Project Makeover olurken, Google Play'de en çok indirilen mobil oyun ise Join Clash 3D oldu. Her iki platformda toplamda en çok indirilen oyun ise yine Join Clash 3D olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR - OCAK 2021
Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre Ocak 2021'de en çok indirilen mobil oyunlar şu şekilde:
Google Play Store + App Store:
- Join Clash 3D
- Among Us
- DOP 2
- Sushi Roll 3D
- Project Makeover
- Roof Rails
- Phone Case DIY
- Oh God
- Hit Master 3D
- Stacky Dash
Google Play Store:
- Join Clash 3D
- DOP 2
- Phone Case DIY
- Sushi Roll 3D
- Among Us
- Hit Master 3D
- Roof Rails
- Oh God
- Candy Crush Saga
- Red Imposter
App Store:
- Project Makeover
- Among Us
- Call of Duty: Mobile
- PUBG Mobile
- Roof Rails
- Homescapes
- Roblox
- Oh God
- Shortcut Run
- Subway Surfers