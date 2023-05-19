OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonundan yeni bilgiler geldi Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte telefon hakkında son bilgiler.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmüştü.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu yakında geliyor

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İddialar, markanın OnePlus V Fold ve V Flip olmak üzere iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Gelen bilgilere göre telefonlar, ağustos ayında tanıtılacak.

OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabet edecek.

OnePlus, Oppo ve Vivo ile birlikte BBK Electronics'in çatısı altında faaliyetlerini yürütüyor.

Telefon hakkında yeni bilgiler

Yeni bir sızıntıya göre; OnePlus V Fold ile Oppo’nun yeni katlanabilir telefonu Find N3, pek çok ortak özellik paylaşacak.

Bunlardan biri, yenileme hızı 120 Hz olan 8 inç katlanabilir ekran olacak. 4805 mAh pil de OnePlus’ın katlanabilir telefonuna rakipleri karşısında avantaj sağlayacak.

Ana kamera görevini 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX890 sensör üstlenecek. 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel periskop kamera sistemi de karşımıza çıkacak.

Telefonun dış ekranında 20, iç ekranında ise 32 megapiksel ön kamera bulunacak.