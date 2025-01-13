OnePlus'ın yeni katlanabilir telefonu Open 2 yakında geliyor

Haber Merkezi

OnePlus, yeni katlanabilir telefonu Open 2 üzerinde çalışıyor. Oppo Find N5'e dayanacağı söylenen Open 2, ince tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekecek.

ONEPLUS OPEN 2'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Open 2, Oppo Find N5 ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşacak. Bu özellikler arasında:

Titanyum gövde,

Periskop lensli Hasselblad üçlü kamera kurulumu,

Snapdragon 8 Elite işlemci,

6.000 mAh batarya,

Uydu bağlantısı,

ve kablosuz şarj gibi özellikler yer alıyor.

FİND N5'İN ÖZELLİKLERİ

Oppo Find N5, 7,1 inç LTPO AMOLED ana ekran ve 5,53 inç AMOLED kapak ekranına sahip olacak.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve Adreno 750 grafik işlemci tarafından desteklenen telefon, 12 GB veya 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle gelecek.

Find N5'in arka tarafında 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP periskop telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile çalışan Find N5, 100W hızlı şarj desteğine sahip 4.805 mAh batarya ile geliyor.