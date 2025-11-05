OpenAI, Sora 2 yüzünden birçok şirketle davalık olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI’ın görsel üretim aracı Sora 2, Japonya’da ciddi bir telif krizine neden oldu.

Studio Ghibli, Bandai Namco ve Square Enix gibi devler adına hareket eden CODA, Sora 2’nin içerikleri izinsiz kullandığını belirtti.

JAPON TELİF SİSTEMİNE AYKIRI

Japon telif sistemi "ön izin" esasına dayanırken, CODA, Sora 2'nin “opt-out” (vazgeçme) yaklaşımının bu sisteme aykırı olduğunu vurguluyor.

İçerik sahiplerinin rızası olmadan eğitim verisi kullanılması ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

"GHIBLI TARZI" SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Sora 2'nin “Ghibli tarzı” sahneler üretmesi ve Japon estetiğini birebir taklit etmesi, bu itirazları artırmış durumda. Japon hükümeti de OpenAI’dan içerik çoğaltımını durdurmasını talep etti.

Bu olay, yapay zekâ ile içerik üretiminin etik ve yasal sınırlarını bir kez daha gündeme taşıdı.