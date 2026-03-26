Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Avrupa pazarından tamamen çekilebilir

Popüler akıllı telefon markası OnePlus, küresel pazarlardaki operasyonlarında köklü bir strateji değişikliğine gidiyor.

Şirketin, Hindistan pazarındaki giriş ve orta segment cihazlara daha fazla odaklanmak amacıyla başta Avrupa olmak üzere bazı bölgelerdeki satışlarını durduracağı bildirildi.

NİSAN 2026'DA BAŞLAYABİLİR

Şirket içinden sızdırılan bilgilere göre, Avrupa pazarından çekilme süreci Nisan 2026 gibi oldukça yakın bir tarihte devreye girebilir.

Alınan bu radikal karar doğrultusunda seçili personellere bilgi verildiği ve hatta bazılarına kapanış öncesi kıdem tazminatı paketlerinin gönderildiği belirtiliyor.

ARTAN MALİYETLER ETKİLİ OLDU

OnePlus, daha önce 2020 yılında da İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki ofislerini kapatarak Avrupa'daki faaliyetlerini küçültme yoluna gitmişti.

Ana şirketi OPPO ile bağlarını güçlendiren markanın bu yeni kararında, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu düşünülüyor.

HİNDİSTAN CEO'SU GÖREVDEN AYRILDI

Avrupa'daki operasyonel belirsizlikler sürerken, OnePlus Hindistan CEO'su Robin Liu'nun da görevinden ayrıldığı şirket tarafından doğrulandı.

Yaşanan bu üst düzey ayrılığa rağmen şirket, Hindistan pazarındaki faaliyetlerinin iş sürekliliği sağlanarak kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin güvencesini verdi.

KULLANICI DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Piyasaya sürülecek yeni OnePlus ürünlerinin büyük bir kısmının artık sadece Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Donanım ve yazılım destekleri konusunda ortaya çıkan endişelerin ardından şirket, kullanıcıların satış sonrası hizmetlerinin ve haklarının tam olarak güvence altında olduğunu vurguladı.