OPPO'nun ilk katlanabilir telefonuna ait yeni bilgiler

Oppo, katlanabilir ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmanı yaklaşan telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra OPPO da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

2021 BİTMEDEN SATIŞA ÇIKABİLİR

En son çıkan haberlere göre Çinli şirket, 2021 yılı bitmeden ilk katlanabilir akıllı telefon modelini satışa sunacak.

OPPO'nun katlanabilir telefonunun, Samsung Galaxy Z Fold Serisi ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

BAZI ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Digital Chat Station, Weibo'da Oppo'nun yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu hakkında bazı bilgileri sızdırdı.

Paylaşılan bilgilere göre, telefonda iki adet ekran yer alacak. İçerdeki katlanabilir özellikli birincil ekran 120Hz yenileme hızı sunacak ve ekranın sol üst köşesinde kameraya yer verilecek.

Akıllı telefonun ikinci ekranı, 60Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran, hafif kavisli bir tasarımla gelecek.

Katlanabilir telefonun kamera detaylarına bakıldığında, telefonun arka kısmında; 50MP Sony IMX766 ana kamera, 16MP Sony IMX481 ikinci kamera ve 13MP Samsung ISOCELL S5K3M5 üçüncü kamera yer alacak. Telefonun ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kameraya yer verilecek.

Daha önce ortaya çıkarılan bilgiler, Oppo katlanabilir akıllı telefonun Android 11 tabanlı ColorOS'u çalıştıracağını ve Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını ortaya koymuştu.

OPPO Fold veya OPPO X adıyla tanıtılması beklenen cihazın, yalnızca Çin'de satışa sunulacağı söyleniyor. Ancak OPPO'nun Çin dışında da planları olabilir.

OPPO'nun ilk katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.