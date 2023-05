Oyunculara müjde! GeForce NOW kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine eklenecek oyunları listeledik.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 16 yeni oyun eklenecek.

GeForce Now mayısta eklenecek ıoyunlar

Age of Wonders 4(Steam, Erişime açıldı)

Occupy Mars: The Game (Steam, 10 Mayıs)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Steam, 11 Mayıs)

Far Cry 6 (Steam, 11 Mayıs)

Tin Hearts (Steam, 16 Mayıs)

The Outlast Trials (Steam, 18 Mayıs)

Warhammer 40,000: Boltgun (Steam, 23 Mayıs)

Blooming Business: Casino (Steam, 23 Mayıs)

Railway Empire 2 (Steam, 25 Mayıs)

The Lord of the Rings: Gollum (Steam, 25 Mayıs)

Above Snakes (Steam, 25 Mayıs)

System Shock (Steam, 30 Mayıs)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)