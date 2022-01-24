Panasonic, 705 milyon dolarlık yatırımla Tesla'ya batarya üretecek

Panasonic, 705 milyon dolarlık yatırımla 2023 yılından itibaren Tesla otomobillerine batarya üretmeye başlayacak.

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki tüm hisselerini geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolara sattığını açıklamıştı.

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, söz konusu satıştan elde ettiği gelirle fabrikayı büyütmek için kullanacak.

Japon şirket, yeni yaptığı bir açıklamada 705 milyon dolarlık yatırımla 2023 yılından itibaren Tesla otomobillerine batarya üretmeye başlayacağını duyurdu.

MENZİL ARTACAK

Yeni üretilecek bataryaların, Tesla otomobillerindeki menzili yaklaşık beşte bir oranında artıracağı ve araçların daha ilgi çekici hale geleceği bilgisi paylaşıldı.

Panasonic, Reuters'a gönderdiği bir bildiride, "Bu mali yıl içinde kuracağımız bir test üretim hattı da dahil olmak üzere, seri üretim için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Ancak şu anda herhangi bir bilgi açıklamıyoruz." dedi.

Panasonic, geçtiğimiz yıl ekim ayında 4680 katmanlı yeni bir batarya tanıtmıştı. Şu anda Tesla'ya sağladığı pillerin yaklaşık beş katı büyüklüğünde olan bu batarya, gelecekte ABD'li elektrikli araç üreticisinin üretim maliyetlerini büyük ölçüde düşürecek.

Kaynaklar, Panasonic'in yeni bataryaları Japonya'nın Wakayama şehrindeki bir fabrikada, yılda yaklaşık 150 bin araç için üreteceğini söylüyor.