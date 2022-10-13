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    PC satışları düşüşte: Intel binlerce çalışanı işten çıkaracak

    Intel, bilgisayar satışlarının düşmesinden dolayı binlerce çalışanın işine son verecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:26
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    PC satışları düşüşte: Intel binlerce çalışanı işten çıkaracak

    2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

    Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.

    Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte erimeye başladı. Aylardır sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.

    intel

    Intel, çalışanları işten çıkaracak

    Intel, 27 Ekim'den itibaren binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Ayrıca kararın alınmasında ABD teknolojisi kullanılarak yapılan yarı iletken ihracatındaki sınırlamalar da etili oldu

    İşten çıkarma haberleri, kişisel bilgisayarlar (PC) için işlemci talebindeki düşüş ve ABD'nin Çin'e teknoloji satışlarını kısıtlayan bir dizi yeni kararların alınmasının ardından geldi.

    Şirket mali verilerine göre talebin azalmasıyla Intel, 2022 için gelir tahminini yılın ilk çeyreğinde öngördüğü 76 milyar dolardan, 65 ila 68 milyar dolara düşürdü.


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