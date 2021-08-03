Pentagon, rakip hamleleri önceden görebilmek için yapay zeka deneyleri yapıyor

Pentagon, rakip hamleleri önceden görebilmek için yapay zeka deneyleri yapıyor

Pentagon, rakiplerin hamlelerini önceden tahmin edebilmek için son teknoloji bulut ağlarını ve yapay zeka sistemlerini kullanacak.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 11 birleşik muharip komutanlığından biri olan ABD Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM), ABD'deki askeri olmayan makamlara askeri destek sağlamak ve ülke topraklarını korumakla görevli.

Gelen bilgilere göre NORTHCOM, yakın zamanda küresel sensör ağlarını, yapay zeka (AI) sistemlerini ve bulut bilişim kaynaklarını "bilgi hakimiyeti" ve "karar verme üstünlüğü" elde etmek amacıyla birleştiren bir dizi deneyler uyguladı.

RAKİP HAMLELERİ GÜNLER ÖNCE GÖREBİLİR

Küresel Bilgi Hakimiyeti Deneyleri (GIDE) olarak bilinen bu deneyler sırasında test edilen yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarının; büyük veri kümelerindeki kalıpları, anormallikleri ve eğilimleri değerlendirerek Pentagon'a rakiplerinin hamlelerini "günler önceden görme yeteneği" sunabileceği söyleniyor.

NORTHCOM ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck, "Bilgi önceliğinde dakikalardan ve saatlerden değil, günlerden bahsediyoruz. Günler önceden görebilme yeteneği, karar vermek için zaman yaratır." ifadelerini kullandı.

GIDE 3 deneylerinin, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD ordusunun daha hızlı ve daha bilinçli karar vermeyi sağlamak için düzenlediği gerçek zamanlı veri toplama ve yapay zeka araştırmalarından farklı olduğunu vurgulayan VanHerck, NORTHCOM'un yeni araçlar veya kavramlar yaratmaya çalışmadığını, bunun yerine orduya yeni bir farkındalık seviyesi oluşturmak için mevcut bilgileri kullandığını kaydetti.

ABD Uzay Komutanlığı'nın, (SPACECOM) deneylerle "yakın bir şekilde ilgilendiğini" dile getiren VanHerck; deneylerin, rakiplerinin kara ve uzay temelli risk faktörlerini keşfetmeye yönelik seçenekleri araştırdığına işaret etti.

Testler ayrıca Ortak Yapay Zeka Merkezi'nin ve yapay zekadan yararlanan bir ABD Savunma Bakanlığı (DOD) projesi olan Project Maven'in desteğini de içeriyor.