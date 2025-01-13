Pixel modellerinin pil ömrü ne kadar: Google'dan açıklama var

Haber Merkezi

Google, Pixel telefonlarının pil ömrü hakkında bilgi veren bir destek belgesi yayınladı.

Bu belge, Pixel telefonlarının kaç şarj döngüsü boyunca performansını koruduğunu gösteriyor.

PİL ÖMRÜ VE ŞARJ DÖNGÜLERİ

Google, Pixel 8a ve sonraki modellerin yaklaşık 1.000 şarj döngüsü boyunca pil kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabildiğini açıkladı.

Pixel 3'ten Pixel 8 Pro'ya kadar olan modeller ise 800 şarj döngüsü boyunca pil kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabiliyor.

PİL BİLGİLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Pixel 8a ve sonraki modellerde pil bilgileri, Ayarlar > Telefon Hakkında > Pil bilgileri bölümünden görüntülenebilir.

İPHONE'LARLA BENZER

iPhone'larda da benzer bir durum söz konusu. iPhone 14 ve önceki modeller, 500 şarj döngüsü boyunca pil kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabiliyor.

iPhone 15 ve iPhone 16 serisi ise 1.000 şarj döngüsü boyunca pil kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabiliyor.

UYARLAMALI ŞARJ ÖZELLİĞİ

Uyarlamalı Şarj, telefonun şarj hızını ayarlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > Pil > Şarj optimizasyonu bölümüne gidebilirsiniz.