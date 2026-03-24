PlayStation Network (PSN) tarih oluyor: İşte kimsenin fark etmediği güncelleme

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı kurum içi e-postaya göre Sony, gelişen dijital hizmetlerini yansıtmak amacıyla PSN ismini Eylül 2026'ya kadar tamamen rafa kaldıracak.

Konsollara gelen son sistem güncellemesinin detayları incelendiğinde, bu köklü değişim sürecinin çoktan başladığı fark edildi.

KONSOL ARAYÜZÜNDE PSN İZLERİ SİLİNİYOR

Güncelleme sonrasında PS5 kullanıcı arayüzündeki "PlayStation Network" yazısının yerini sadece "PlayStation" ibaresinin aldığı görüldü.

Ayrıca klasik PSN logosu da genel bir PS logosuyla değiştirilerek eski marka kimliği büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

İnternet bağlantısı test ekranında yer alan PSN oturum açma seçeneği ise "Çevrimiçi hizmetlere giriş yap" şeklinde güncellendi.

Benzer bir şekilde, ağ çökmelerinde kullanıcıların kontrol ettiği hizmet durumu web sayfasının adı da artık sadece "PlayStation Durumu" olarak adlandırılıyor.

HEPSİ BİR ARADA ABONELİK SİSTEMİ İDDİASI

Sektörel analistlere göre Sony'nin bu marka yenileme hamlesinin arkasında, kullanıcılara çok daha kapsamlı ve yeni bir hizmet ekosistemi sunma hedefi yatıyor.

Şirketin gelecekte oyun, film, televizyon dizileri, müzik ve anime içeriklerini tek bir çatı altında toplayan devasa bir abonelik sistemi kurmayı planladığı iddia ediliyor.