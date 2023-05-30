Portekiz, Çin merkezli 5G ekipmanlarına yasak getirecek Portekiz Siber Güvenlik Konseyi, Çinli tedarikçilerden gelen ürünlerin ülkenin kablosuz ağ güvenliği konusunda "yüksek risk" oluşturduğunu söylüyor.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei'nin 5G ekipmanları, bazı ülkelerde yasaklamıştı.

Huawei, 5G ekipmanları konusunda hâlâ dünyanın bir numarası, ancak yasak getiren ülkelerin sayısı artabilir.

Portekiz, Çinli 5G ekipmanlarını yasaklayabilir

Portekiz Siber Güvenlik Konseyi, Çinli tedarikçilerden gelen ürünlerin ülkenin kablosuz ağ güvenliği konusunda "yüksek risk" oluşturduğunu söylüyor.

Portekiz hükümetinin, Avrupa Birliği dışındaki tedarikçilerden ya da NATO veya OCED üyesi olmayan ülkelerden 5G ekipman tedarikine kısıtlama getirdiği bildirildi.

Portekiz, son yıllarda kişi başına en fazla Çin yatırımı alan ülkelerden biri.

Ülkenin en büyük kablosuz taşıyıcılarından Altice Portekiz, Huawei'nin 5G ekipmanlarını kullanmak için 2018 yılında büyük bir anlaşma imzalamıştı.