PUBG, ücretsiz olduktan sonra gelirlerini katladı

Popüler oyun PUBG: Battlegrounds, yeni yılla birlikte tamamen ücretsiz hale geldi ve 2017'deki ilk çıkışında elde ettiği popülerliğe geri döndü.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini kaybetmesine neden olduğu.

Geçtiğimiz aylarda ise PUBG, popülerliğini geri kazanmak için Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

PUBG'nin gelirleri arttı

PUBG: Battlegrounds, oynaması ücretsiz olduktan sonra çok daha fazla para kazanmaya başladı.

Yayınlanan rapora göre, oyunun PC platformundan elde ettiği gelir ilk çeyrekte yüzde 61 artarak 82.3 milyon dolara kadar yükseldi. Konsolda tarafında ise yüzde 124'lük bir gelir artışı kaydedildi.

Oyun ayrıca, 2021'in 4. çeyreğinden itibaren aylık ortalama aktif kullanıcı sayısını neredeyse üçe katladı.

PUBG: Battlegrounds, 2017'de Steam'de erken erişimde yayınlandığında başlangıçta ücretli bir oyundu.

Ancak Fortnite, Call of Duty: Warzone ve Apex Legends gibi oynaması ücretsiz battle royale nişancı oyunlarının devasa finansal başarısı, ücretsiz modelin daha iyi bir seçenek olduğunu kanıtladı.

Size ücretsiz sistemin ne kadar kazançlı olduğu hakkında bir fikir vermek için EA, bu hafta üç yıldan biraz fazla bir süredir çıkan Apex Legends'ın ömür boyu net gelirinin 2 milyar doları aştığını söyledi.

Öte yandan Epic, sadece iki haftalık Fortnite gelirlerinden Ukrayna için 144 milyon dolar yardım topladı.