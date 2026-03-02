RAM krizi sektörü vurdu: Ucuz telefon devri kapanıyor

Teknoloji araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapor, akıllı telefon pazarında yaşanacak benzeri görülmemiş bir krizi gözler önüne seriyor.

Rapora göre küresel akıllı telefon pazarı 2026 yılında yüzde 12,9 oranında küçülerek pandemi dönemindeki çalkantıları bile gölgede bırakacak büyük bir daralma yaşayacak.

YAPAY ZEKA TALEBİ RAM KRİZİNİ TETİKLEDİ

Veri merkezlerinin yapay zeka görevlerini desteklemek için gelişmiş belleklere yoğun talep göstermesi, küresel RAM arzını tüketerek tüketici cihazlarını tehlikeye attı.

Bu durum akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini hızla artırırken, özellikle düşük kâr marjıyla çalışan giriş seviyesi cihazların üretimini ekonomik olmaktan çıkardı.

UCUZ TELEFONLAR TARİHE KARIŞABİLİR

Artan donanım maliyetleri karşısında üreticiler, özellikleri kısmaya ve kârsız olan uygun fiyatlı modelleri piyasadan çekmeye başladı.

Araştırmacılar, arz yeniden sağlansa bile bellek fiyatlarının eski seviyelerine dönmeyeceğini ve ucuz akıllı telefon devrinin kalıcı olarak kapandığını vurguluyor.

ANDROID ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA

Krizden en çok düşük fiyat segmentine odaklanan Android telefon üreticilerinin etkileneceği belirtilirken dev markalar, şimdiden zorunlu fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Apple gibi yüksek kâr marjına sahip üst düzey teknoloji şirketlerinin ise bu maliyet krizini tüketicilere daha az yansıtarak atlatabileceği söyleniyor.