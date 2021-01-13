Razer, dünyanın en akıllı maskesini CES 2021'de tanıttı

Oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" olarak tanımladığı mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) görücüye çıkardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, teknolojileri de değiştirdi. Birçok şirket, genellikle telefonlarda karşımıza çıkan "akıllı" kavramını yüz maskelerine entegre etti.

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle iptal edilen, ancak bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), oldukça ilginç teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

RAZER'DEN AKILLI MASKE

Oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" dediği mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini CES 2021'de tanıttı.

Mikrofon sayesinde kullanıcının sesinin daha iyi duyulmasını sağlayan prototip maske, aktif havalandırma özelliğine sahip. Maske, solunmuş ısınan havayı dışarı atarken, daha serin havanın solunmasını sağlıyor.





Razer'den yapılan açıklamaya göre akıllı maske, N95 cerrahi maskeleri kategorisinde yer alıyor.

Karalıkta maskenin ışıkları otomatik olarak yanarak ağzı aydınlatıyor. Razer, bu sayede kullanıcının "ışık koşullarından bağımsız olarak kendisini daha açık ifade edebildiğini" belirtiyor. Maskenin şeffaf yapısı sayesinde ağız hareketleri dışarıdan görülebiliyor.

Razer, silikon çeperinin maskenin yüzde rahat durmasını sağladığını ve ağza değmesini önlediğini ifade ediyor. Şirket ayrıca maskenin kalın saplarının kulağa daha az baskı yaptığına dikkat çekiyor.

Şirket yetkilileri, havalandırma sisteminin kullanım süresi ve filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili testlerin devam ettiğini söyledi.



