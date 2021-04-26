Redmi Note 10 serisindeki ekran sorunları giderildi

Redmi Note 10 modellerinde yaşanan ekran donması ve titremesi gibi sorunlar yeni güncellemeyle çözüme kavuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa çıkarmıştı.

Tüketicilerden büyük ilgi gören Redmi Note 10 modellerinde ekran sorunları ortaya çıkmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık. En çok şikayet edilen konulardan biri de ekranın titremesi, zayıf tepki vermesi ve donmasıydı.

Sorun yaşayan kullanıcıların ekran değişimi yapması da çözüm olmayınca, sorunun yazılımsal kaynaklı olabileceği söyleniyordu.

SORUNLAR GİDERİLDİ

Nihayet Redmi, ekrandaki donma ve titreme sorunlarını yazılımla giderdi ve bu sorunları sıkça yaşayan Redmi Note 10 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

12.0.14.0.RKFMIXM yapı numaralı yazılım, çeşitli güvenlik iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.

Ayrıca güncelleme ile birlikte ekrandaki donma, zayıf tepki ve titreşim sorunları da gideriliyor.

Güncelleme ile birlikte, telefona yeni kamera filtresi ve video çekim modları gibi özellikler de geliyor.

Nisan 2021 Android güvenlik yamasını da içeren güncelleme, dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.