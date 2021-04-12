Redmi'nin oyuncu telefonu bu ay tanıtılabilir: İşte ilk detaylar

Redmi, üzerinde çalıştığı oyun odaklı akıllı telefon için gün sayıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre telefon, bu ay içinde tanıtılacak.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile ses getiren Xiaomi, geçtiğimiz günlerde ise Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro oyuncu telefonlarını tanıtmıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve piyasaya sürdüğü fiyat-performans modelleriyle bilinen Redmi, gözünü oyun sektörüne dikti.

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, birkaç ay önce şirketin ilk oyun akıllı telefonu üzerinde çalıştığını açıklamış ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

BU AY TANITILABİLİR

Şimdi ise şirkete yakın kaynaklar, ilk Redmi oyuncu telefonunun bu ay sona ermeden tanıtılacağını söylüyor.

REDMI OYUNCU TELEFONU NELER SUNACAK

Redmi'nin oyun odaklı telefonu, sızdırılan bilgilere göre MediaTek'in amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200'den güç alacak. Yeni modelde, Redmi K40 serisinde de kullanılan Samsung E4 AMOLED ekrana yer verilecek.

Ayrıca telefonda, 64 megapiksel Sony IMX686 ana sensör içeren dörtlü arka kamera sisteminin yer alması bekleniyor.



Delikli ekran tasarımıyla gelmesi beklenen telefonda, 65 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alacak. Üstelik bu batarya, yalnızca 30 dakikada tam şarj edilebilecek.

Redmi'nin yeni oyun odaklı akıllı telefonunun yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde telefon hakkında yeni detaylar belli olduğunda, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.