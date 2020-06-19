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    Rusya, 2 yıldır devam eden Telegram yasağını kaldırdı

    Rusya'da anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik erişim yasağı sona erdi. Rus kullanıcılar artık uygulamayı indirip kullanabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 14:13
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    Rusya, 2 yıldır devam eden Telegram yasağını kaldırdı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilen Telegram, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Nisan 2018’de Rusya’da yasaklanmıştı.

    Yaklaşık 400 milyon kullanıcıya sahip uygulamanın Rusya'da yasaklanması, ülkede binlerce kişinin sokağa inerek yasağı protesto etmesine neden olmuştu.

    YASAK KALDIRILDI

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Telegram’a yönelik erişim yasağının kaldırıldığı belirtildi.

    TELEGRAM

    Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, “teröre ve aşırılıkçılığa” yönelik işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu, Durov'un bu açıklamalarının olumlu yönde değerlendirildiğini belirtti ve açıklamanın yasağın kalkmasında etkili olduğunu vurguladı.

    Instagram: @eshteknoloji

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