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- Rusya, Batılı ülkelerle uzay iş birliğini durduruyor
Rusya, Batılı ülkelerle uzay iş birliğini durduruyor
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 12:13
- Güncelleme : 03.04.2022 - 13:12
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitri Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürmüştü.
RUSYA, BATILI ÜLKELERLE ÇALIŞMAYACAK
Rogozin, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ortaklarla iş birliğini askıya alacaklarını açıkladı.
Rogozin, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın yanı sıra Japonya ve Kanada'daki uzay kurumlarıyla da ortak çalışmaların durdurulacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogozin, yaptırımların amacının Rus ekonomisini çökertmek ve halka boyun eğdirmek olduğunu kaydederek “Bunu başaramayacaklar.” dedi.