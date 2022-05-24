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    Rusya, çip ihtiyacı için Çin'e yöneldi

    Batılı şirketlerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, çip ihtiyacı için Çin'in kapısını çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:37
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    Rusya, çip ihtiyacı için Çin'e yöneldi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

    Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

    Aynı zamanda Intel, AMD ve ARM gibi yonga firmaları da Rusya ile olan ilişkilerini kesmişti.

    Rusya, Çin'e yöneldi

    Batılı yonga teknolojilerine erişimi kısıtlanan Rusya, benzer kaderi paylaşan Çin'in kapısını çaldı. Çin’in kendi imkânlarıyla ürettiği KaiXian işlemcileri, Rus sistemlere hayat verecek.

    Örneğin Rus Dannie anakart üreticisi, 8 çekirdekli ve dahili grafik birimli KaiXian KX-6640MA işlemcisini kullandığı modellerini satışa çıkardı.

    Rusların işini oldukça kolaylaştıran Çin yapımı işlemciler, aynı zamanda Çinli şirketlere de yeni bir gelir kapısı açmış oldu.

    Rusya, çip ihtiyacı için Çin e yöneldi #1

    Rusya'nın uzaydaki tericihi de Çin

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitri Rogozin, yedek parça alabilmek için Çin'e yöneldi.

    Geçtiğimiz haftalarda Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rogozin, yaptırımlar nedeniyle uydular için yedek parça tedarikinin kısıtlanabileceğini, ama bunları Çin'den temin edebileceklerini söylemişti.

    "Her şeyi üretmek imkansız. Ama dünyada iyi insanlar da var. Çin'le mükemmel ilişkilerimiz var. Bu sorunları çözeceğiz ve Çinli meslektaşlarımızdan üretemeyeceğimiz şeyleri satın alacağız." diyen Rogozin, artık Çin'e yöneleceklerinin sinyallerini vermişti.


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