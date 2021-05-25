Rusya, Google'a 4 milyon ruble para cezası kesti

Rusya, Google'a 4 milyon ruble para cezası kesti

Rusya'da bir mahkeme, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Google'a yaptırım uygulanabileceği sinyalleri veren bir açıklama yayınlamıştı.

Rusya’da yasa dışı içeriklerin yüzde 20 ila 30'unun Google arama sonuçlarından kaldırılmadığını kaydeden Roskomnadzor, bu sebeple şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapmıştı.

GOOGLE'A CEZA GELDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble (460 bin TL) para cezası verdi.

Roskomnadzor ayrıca, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı takdirde Google'a hız yavaşlatma cezasının da uygulanabileceğini açıklamıştı.

Roskomnadzor ayırca, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.