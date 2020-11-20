Rusya'dan ABD'li sosyal medya devlerine internet erişimini sınırlandıracak yeni tasarı

Rus parlamanterler, ülkenin yayın kuruluşları aleyhine ayrım yaptığı inanılan ABD'li sosyal medya devlerine internet erişimini sınırlayacak bir yasa tasarısı sundu.

ABD merkezli sosyal medya platformları, zaman zaman bazı ülkelerin tepkisiyle karşılaşıyor. Rusya, sosyal medya uygulamalarını gündemine alan son ülke oldu.

Rus parlamanterler, ülkenin yayın kuruluşları aleyhine ayrım yaptığı inanılan ABD'li sosyal medya devlerine internet erişimini sınırlayacak bir yasa tasarısı sundu.

HESAPLAR ASKIYA ALINIYOR İDDİASI

Tasarıyı hazırlayan vekiller; Russia Today, RIA Novosti ve Crimea 24 gibi Rusya'nın kendi basın organlarının hesaplarının Twitter, Facebook ve Youtube gibi platformlarda askıya alındığı ya da etiketlendiği konusunda şikayetlerini dile getirdi.

Twitter, Ağustos'tan itibaren bazı medya kuruluşlarının hesabını "devlete bağlı medya" uyarı notuyla etiketlemeye başladı. Bazı kuruluşların üst düzey çalışanlar ve bazı kıdemli hükümet yetkililerinin hesapları da aynı şekilde etiketlendi. Rusya ise Twitter'ın bu özeliğini kınamıştı.

Tasarının hayata geçebilmesi için önce parlamentonun alt kanadı olan Duma'da, sonra üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nden onay alması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekecek.