Sahte Elon Musk hesabıyla Twitter'da binlerce dolar çaldılar

Elon Musk'ın adını kullanan siber dolandırıcılar, Twitter kullanıcılarının binlerce dolar değerindeki kripto paralarını ele geçirdi.

Ünlü kişilerin isimleri kullanılarak, Twitter üzerinden yapılan siber dolandırıcılıklar durmak bilmiyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın adını kullanan dolandırıcılar, kurbanlardan 2 milyon dolar değerinde bitcoin çalmıştı.

YİNE ELON MUSK'I KULLANDILAR

Twitter'da sahte Elon Musk hesabı açan siber dolandırıcılar, Elon Musk'ın adını kullanarak yeni bir dolandırıcılığa imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına yorum mesajı bırakan dolandırıcılar, erken davranan kullanıcılara kripto para hediye edeceğini iddia etti.

32 BİN DOLARLIK VURGUN

Söz konusu paylaşımda bir internet sitesi linkine yer veren dolandırıcılar, 32 bin dolar değerinde bitcoin vurgunu yaptı.

Mashable'da yer alan habere göre, dolandırıcılar bunun için Business Chicks CEO'su Emma Isaacs'in onaylanmış hesabını ele geçirdi ve ismini Elon Musk olarak değiştirdi.

ESET güvenlik uzmanı Jake Moore, herhangi bir şekilde para aktarmadan önce kullanıcıların para aktaracakları hesabı gözden geçirmeleri gerektiğini ve olabildiğince kapsamlı arka plan denetimi yapmaları gerektiğini söylüyor.

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