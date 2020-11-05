Dolar
8.4273
0.0688%
Euro
9.9941
1.1569%
Altın
1927.45
1.1875%
Borsa
1183.99
1.3993%
G. Altın
522.292
1.2486%
Bitcoin
126724.72
7.0615%
EXEN Coin
12.26
-1.12%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Sahte Elon Musk hesabıyla Twitter'da binlerce dolar çaldılar

    Elon Musk'ın adını kullanan siber dolandırıcılar, Twitter kullanıcılarının binlerce dolar değerindeki kripto paralarını ele geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 15:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sahte Elon Musk hesabıyla Twitter'da binlerce dolar çaldılar

    Ünlü kişilerin isimleri kullanılarak, Twitter üzerinden yapılan siber dolandırıcılıklar durmak bilmiyor.

    Geçtiğimiz temmuz ayında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın adını kullanan dolandırıcılar, kurbanlardan 2 milyon dolar değerinde bitcoin çalmıştı.

    YİNE ELON MUSK'I KULLANDILAR

    Twitter'da sahte Elon Musk hesabı açan siber dolandırıcılar, Elon Musk'ın adını kullanarak yeni bir dolandırıcılığa imza attı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına yorum mesajı bırakan dolandırıcılar, erken davranan kullanıcılara kripto para hediye edeceğini iddia etti.

    32 BİN DOLARLIK VURGUN

    Söz konusu paylaşımda bir internet sitesi linkine yer veren dolandırıcılar, 32 bin dolar değerinde bitcoin vurgunu yaptı.

    bitcoin

    Mashable'da yer alan habere göre, dolandırıcılar bunun için Business Chicks CEO'su Emma Isaacs'in onaylanmış hesabını ele geçirdi ve ismini Elon Musk olarak değiştirdi.

    ESET güvenlik uzmanı Jake Moore, herhangi bir şekilde para aktarmadan önce kullanıcıların para aktaracakları hesabı gözden geçirmeleri gerektiğini ve olabildiğince kapsamlı arka plan denetimi yapmaları gerektiğini söylüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir