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    Samsung, 3. çeyrekte 62 milyar dolarlık rekor gelir bekliyor

    Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde rekor gelir ve kârlara imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu dönemde 61,87 milyar dolarlık bir gelir hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:04
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    Samsung, 3. çeyrekte 62 milyar dolarlık rekor gelir bekliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel çip tedarik sorunları ve Galaxy S serisinin düşük satış performansına rağmen üçüncü çeyrekte rekor kırmak üzere.

    Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde 61.87 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Bu da .çeyrek ve yıllık bazda yüzde 11 artış demek.

    13  MİLYAR DOLARLIK KÂR

    Şirketin operasyon kârının ise yüzde 30 artışla 13,29 milyar dolara çıkması bekleniyor.

    Samsung'un bu derece yüksek gelir elde etmesinin ana nedeni ise çip krizi nedeniyle artan yonga fiyatları oldu.

    Diğer taraftan, katlanabilir akıllı telefon modellerinin beklentilerin üzerinde satış yapması ve Galaxy A ile Galaxy M serilerinin istikrarlı gidişatı, şirketin gelirlerine gelir kattı.

    samsung

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