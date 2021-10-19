Samsung, 5G'de yeni bir hız rekoru kırdı

Samsung, 5G özelinde yeni bir endüstri hız rekoru kırdığını açıkladı. Şirket, söz konusu testi ABD'de gerçekleştirdi.

Tüm dünyada çalışmaları devam eden 5G teknolojisinde iyi haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özel kurumsal 5G şebekesinde hız rekoru kırdığını duyuran Nokia'nın ardından bir rekor da Samsung'dan geldi.

Samsung, yaptığı açıklamada, 5G özelinde yeni bir endüstri rekoru kırdığını duyurdu.

711 MEGABİT HIZ

Teksas'ta gerçekleştirilen 5G testinde, 711 Mbps'lik veri yükleme hızını elde eden Samsung, bu çalışmada Verizon ve Qualcomm ile iş birliği yaptı.

Samsung, test sırasında 5G ve 4G baz istasyonlarını ve Snapdragon X65 5G modemini kullandı.

Aslına bakacak olursak, daha önce 5G testlerinde 1Gbps'ye varan hızlar yakalanmıştı. Burada Samsung'u öne çıkaran nokta ise, bu hıza sadece baz istasyonlarını ve Qualcomm'un modemini kullanarak ulaşması.

Samsung Electronics'in Ağ İş Geliştirme Ekibi Başkan Yardımcısı konuya ilişkin olarak, "Şirket, bu tanıtım sayesinde farklı bir 5G hizmeti ve kapsamlı bir kullanıcı deneyimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı." dedi.