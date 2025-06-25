Samsung, 9 Temmuz'da yeni nesil katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek

Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtacağı bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen duyurdu.

Merakla beklenen etkinlik, 9 Temmuz'da New York, Brooklyn'de düzenlenecek ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

"ULTRA" MARKASI KATLANABİLİR SERİSİNE GELİYOR

Etkinlik için yayınlanan davetiyede yer alan "ultra unfolds" (ultra katlamayı açar) ifadesi, Samsung'un S serisinden aşina olduğumuz "Ultra" markasını katlanabilir telefonlara da getirebileceği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Bu, en üst düzey ekran, kamera ve performans özelliklerine sahip yeni bir modelin yolda olabileceği anlamına geliyor.

Sızdırılan görüntüler, yeni modellerin seleflerinden daha ince bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Bu, Samsung'un katlanabilir telefonlarını hem daha şık hem de daha kullanışlı hale getirme çabasının bir parçası.

Z FLIP 7 VE Z FOLD 7'DEN TASARIM BEKLENTİLERİ

Yeni Galaxy Z Flip 7 modelinin, Motorola'nın en son RAZR modellerine benzer şekilde, kenardan kenara uzanan daha büyük bir kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Bu, telefon kapalıyken daha fazla işlem yapılmasına olanak tanıyacak.

Samsung Unpacked etkinliğinin diğer yıldızı olacak Galaxy Z Fold 7'nin ise sızdırılan CAD dosyalarına göre, açıldığında 4,5 mm kadar ince olabileceği belirtiliyor.

Bu tasarım iyileştirmeleri, Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.