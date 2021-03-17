Samsung, çip sorunları nedeniyle Galaxy Note 21'i satışa çıkarmayabilir

Samsung Mobile CEO’su Koh Dong-jin, çip tedarik sorunları nedeniyle Galaxy Note 21 serisinin satışa çıkmayabileceğini söyledi.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi zor durumda kalmış ve üretim yavaşlamıştı. Söz konusu sıkıntılar, akıllı telefon üreticilerini de etkliyor.

Samsung Mobile CEO’su Koh Dong-jin (DJ Koh), yıllık hissedar toplantısı sırasında, yarı iletken çiplerin tedarik sürecinde yaşanan sorunlardan etkilendiklerini dile getirdi.

GALAXY NOTE 21 SERİSİ SATIŞA ÇIKMAYABİLİR

DJ Koh’un açıklamalarına göre Samsung, çip tedarik sorunları nedeniyle yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy Note 21 serisi satışa çıkarmayabilir.

Yarı iletken pazarında yaşanan kıtlık nedeniyle bir yılda iki amiral gemisi telefon serisi üretmenin çok zor bir iş olduğunu dile getiren Koh, Galaxy Note 21 serisinin lansman tarihinin ertelenebileceği veya tamamen iptal edilebileceğini söylüyor.