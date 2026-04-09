Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni Galaxy A serisi cihazlarını ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sundu.

Gelişmiş donanım detaylarıyla dikkat çeken telefonlar, büyük teknoloji mağazalarındaki raflarda yerini aldı.

YENİ MODELLERİN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan satış bedelleri de cihazların listelenmesiyle birlikte netlik kazandı.

Akıllı telefonların 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonları için Galaxy A37 5G 27 bin 499 TL, Galaxy A57 5G ise 34 bin 499 TL etiket taşıyacak.

GELİŞMİŞ KAMERA VE YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Her iki model de 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameralarıyla düşük ışıkta bile gerçeğe yakın fotoğraf çekme imkanı tanıyor.

Yeni One UI 8.5 yazılımıyla kutudan çıkan cihazlar, sesli mesajları yazıya dökme veya fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri silme gibi pratik yapay zeka araçları barındırıyor.

Telefonların kalbinde yer alan 5000 mAh kapasiteli devasa batarya, kullanıcılara iki güne varan kesintisiz bir güç deneyimi sağlamak üzere tasarlandı.

Şirketin altı nesil boyunca işletim sistemi güncellemesi sunacağı bu cihazlar, uzun yıllar boyunca performansını koruyacak.