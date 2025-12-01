Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin özellikler sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, gelecek yıl premium orta segment pazarını hedefleyen iki yeni Galaxy A modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Mart 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A37 ve A57 modellerinin temel teknik özellikleri şimdiden sızdırıldı.

İŞLEMCİ VE RAM FARKI NETLEŞTİ

Sızıntılara göre Galaxy A57, Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1680 yonga seti ve isteğe bağlı 12 GB RAM seçeneğiyle performans odaklı bir deneyim sunacak.

Kardeş model Galaxy A37 ise gücünü Exynos 1480 işlemciden alacak ve günlük kullanım için yeterli olan 8 GB RAM kapasitesiyle gelecek.

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ ORTAK

Her iki cihazın da 6,7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla donatılması bekleniyor.

Samsung'un bu modellerde metal çerçeve ve cam arka panel kullanarak IP68 sertifikalı daha premium bir yapı sunacağı belirtiliyor.

7 YIL GÜNCELLEME ALACAKLAR

Cihazların Android 16 tabanlı One UI arayüzüyle kutudan çıkması ve amiral gemisi modeller gibi 7 yıl yazılım desteği sunma ihtimali bulunuyor.

Kamera ve pil tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmezken, 50 MP ana kamera ve 45W şarj destekli 5000 mAh batarya standardının korunacağı ifade ediliyor.